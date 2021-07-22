Синоптики заявили об июльском дефиците осадков в Москве

Москва столкнулась с дефицитом осадков в июле. За первые три недели выпало только 35% от месячной нормы. В реальных цифрах прирост составил 33 миллиметра. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Собеседник агентства уточнил, что данные получены с главной московской метеостанции на ВДНХ.

«Москва испытывает серьезный дефицит осадков в июле. За три недели в городе выпало всего 35% месячной нормы», — заявил представитель метеобюро. При месячной норме в 94 миллиметра в этом летнем месяце в столице выпало только 33 миллиметра осадков.

Самым дождливым днем стало 15 июля. За 12 часов в городе выпало 16 миллиметров влаги, или 17% месячной нормы.

Июль в российской столице стал аномально жарким. Средняя температура превышала норму на семь и более градусов. По этой причине с 7 по 18 июля в городе действовал «оранжевый» уровень погодной опасности.

На этой неделе температура в московском регионе снизилась, но волны тепла вернутся уже на следующей неделе. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что из Скандинавии придет новый антициклон. Ожидается, что воздух прогреется выше +25 градусов. К середине следующей недели столбики термометра поднимутся до +27 градусов.