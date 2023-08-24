Экология 24 августа 2023, 09:16 Синоптики зафиксировали первые в Европейской России заморозки с начала лета Специалист центра «Фобос» Леус объявил о первых заморозках в Европейской России Unsplash

Читать 360tv в

В Европейской России зафиксировали первые с окончания предыдущего холодного сезона заморозки. Ночью в Костромской и Кировской областях температура воздуха опустилась ниже нуля градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России», — заявил он.

Реклама

Столбик термометра опустился ниже нуля градусов в Кировской и Костромской областях, сильней всего — в городе Шарья, до -1,4 градуса. По данным на сайте центра «Фобос», в Костроме и Кирове днем 24 августа потеплеет до +15 градусов, в Шарье — до +14 градусов.

В Москве Михаил Леус спрогнозировал кратковременные дожди, температуру воздуха +16…+18 градусов, на территории Подмосковья — +14…+19 градусов. По его словам, такие показатели больше характерны для начала второй декады сентября, поэтому четверг может стать самым холодным днем августа в регионе. Пока самой морозной считалась ночь на 22 августа.

Гидрометцентр предупреждал о возможных заморозках в Якутии, Свердловской области и на Чукотке.