Синоптики спрогнозировали «пушкинскую» погоду в Москве и области

В Москве по-прежнему «мороз и солнце» — все как у Пушкина. День — чудесный, а ночь — лунная и морозная, рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на субботу, 23 ноября температура на реперной станции Гидрометцентра, на ВДНХ в Москве достигла -11 градусов и ниже. По области температура опустилась до -15,5 градусов по шкале Цельсия. Температура на многих пунктах слежения за погодой в Москве и Подмосковье была отмечена показателями как раз приблизительно в районе этих отрицательных цифр, рассказал синоптик.

«Такой умеренный мороз, характерный не только для ноября, но и для декабря, и января наблюдается сейчас в Москве и области. Существенно погода не изменится и в ближайшие несколько дней. Температурный фон будет в ночь на воскресенье, 24 ноября, — -8… -10 градусов, а по области еще ниже, до -13 градусов. Дневные температуры — -2… -4», — предупредил Вильфанд.

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Такой погода останется ближайшие несколько дней. Последний день перед сменой погоды — вторник, 26 ноября. Уже в среду, 27 ноября атмосферное давление понизится и вернется к показателям нормы, 747-750 миллиметров ртутного столба. Одновременно начнет повышаться температура воздуха. Ночами термометры покажут в районе -5 градусов, а днем среды будет уже около нуля. И такая тенденция сохранится до конца следующей рабочей недели.

Будет облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде небольшого мокрого снега. Климатическая дата установления снежного покрова, напомнил Вильфанд — приблизительно 28 ноября.