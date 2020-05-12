Синоптики спрогнозировали неоднородное лето в России

Лето-2020 будет в России теплым. Однако не обойдется и без периодических похолоданий. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания», — сообщил синоптик «Российской газете».

В июне будет теплее обычного на Северном Кавказе, в восточной части юга России, в Сибири, на севере Урала и в Туве. В Москве и по всей европейской части страны температура воздуха будет соответствовать климатическим показателям.

Июль тоже окажется типичным для этой части страны. Жарче обычного может быть на Камчатке и в Хабаровском крае.

А вот в последний месяц лета жители европейской части России смогут насладиться хорошей погодой — будет теплее, чем в прошлом августе. Кроме того, температура воздуха превысит средние показатели на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также в Магаданской области, на Чукотке и на севере Якутии.

Однако в ближайшие дни жителей Москвы и соседних регионов ожидает похолодание. Столбики термометров опустятся больше, чем на 10 градусов. Возможны грозы и сильные ветра.