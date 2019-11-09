Синоптики спрогнозировали москвичам «замечательную» неделю с потеплениями

Двузначные положительные температуры порадуют россиян в воскресенье и понедельник, 10 и 11 ноября. Об этом «360» рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С завтрашнего дня заметное потепление», — отметил синоптик.

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Очень теплую погоду метеорологи прогнозируют на воскресенье. В ночь на 10 ноября столбики термометра покажут около плюс пяти-шести градусов. День тоже «будет замечательным», воздух прогреется до +10…+12 градусов.

Возможны небольшие дожди. «Ночью они более заметны, а днем почти незаметны, во второй половине дня особенно», — рассказал Вильфанд.

Теплая погода простоит и 11 ноября. Ночь на понедельник будет такой же теплой, а днем стоит ждать +9…+11 градусов.

Первый рабочий день выдастся сухим, синоптики обещают солнце.

СМИ писали, что в России наступила «вишневая» зима. А вот Вильфанд отказался слушать подобные эпитеты. Тем более он не понимает, о какой зиме идет речь сейчас, если еще даже нет середины ноября.

Названия зимам журналисты дают по цветам на метеорологической карте. Чем выше температура, тем ярче цвета на карте. Красный обозначает наиболее высокую температуру для сезона.