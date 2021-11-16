Синоптики спрогнозировали гололед и ноль градусов в московском регионе 16 ноября

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и около нуля градусов. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

Днем температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, а ночью опустится до -2 градусов. В Московской области будет прохладнее — днем до -4 градусов, а ночью до -6 градусов. Сайт Gismeteo спрогнозировал чуть более холодный московский день — температура не поднимется выше -1...-3 градусов. Осадков не ожидается.

Днем 16 ноября в столице и Московской области будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Синоптики сообщили, что на следующей неделе жителей региона ждут солнечные дни и морозные ночи. Дневная температура, согласно их прогнозам, составит от +2 до +5 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что в конце ноября в Подмосковье установится по-настоящему январская погода.