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    16 ноября 2021, 07:51

    Синоптики спрогнозировали гололед и ноль градусов в московском регионе 16 ноября

    Гидрометцентр: гололед и ноль градусов будет в Москве и Подмосковье 16 ноября

    Екатерина Боснак

    Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и около нуля градусов. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

    Синоптики спрогнозировали гололед и ноль градусов в московском регионе 16 ноября

    Днем температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, а ночью опустится до -2 градусов. В Московской области будет прохладнее — днем до -4 градусов, а ночью до -6 градусов. Сайт Gismeteo спрогнозировал чуть более холодный московский день — температура не поднимется выше -1...-3 градусов. Осадков не ожидается.

    Днем 16 ноября в столице и Московской области будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

    Синоптики сообщили, что на следующей неделе жителей региона ждут солнечные дни и морозные ночи. Дневная температура, согласно их прогнозам, составит от +2 до +5 градусов.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что в конце ноября в Подмосковье установится по-настоящему январская погода.