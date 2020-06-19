Синоптики составили прогноз на июль. Где в России будет теплее всего

Июль в России будет теплым и тем самым продолжит тенденцию июня. Осадков, в том числе в Москве и Подмосковье, ожидают меньше нормы.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что в Поволжье температура в июле будет выше нормы на один градус. На юге ожидают совсем жаркий июль, температура будет подниматься до 33 градусов.

В столичном регионе ночью будет от +12 до +17 градусов, днем воздух будет прогреваться до 28 градусов. Несмотря на то, что июль считается самым дождливым месяцем в году, в этом сезоне осадков выпадет меньше нормы.

В азиатской части России июль наоборот будет прохладным. Ниже нормы будет в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской областях, в Кузбассе и на Алтае. В Хабаровском и Приморском краях июль будет в пределах нормы или ниже.

На юге Урала и Дальнего Востока температура в июле будет достигать 28 градусов, в Сибири — 27 градусов.

В то же время в Гидрометцентре предупредили, что этот прогноз предварительный, в конце месяца его скорректируют.