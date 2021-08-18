Синоптики рассказали, сколько времени продлится плохая погода в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщил RT.

Эксперт рассказал, что плохая погода связана с прохождением атмосферного фронта.

«Это проходит атмосферный фронт, потом еще один, такой цепочкой… Сам циклон находится в районе Балтики, движется на восток, в сторону Архангельска и Мурманска. Спираль у циклона против часовой стрелки закручивается, фронт вдоль Москвы нас цепляет. Сегодня и завтра еще (будут дожди — прим. ред.). Надеемся, что к пятнице все это пройдет», — пояснил синоптик.

Он заявил, что жаркая погода постепенно сходит на нет. По его словам, температура последних нескольких дней на семь градусов выше нормы. Специалист отметил, что в четверг, 19 августа, погода будет облачная, с кратковременными дождями и грозами. В пятницу в городе будет переменная облачность и без осадков.

«В субботу и в воскресенье — с прояснениями, небольшие дождики… В понедельник и во вторник тоже небольшой дождь. Завтра — +22…+24, в пятницу — +24…+26, в субботу — +22…+24, в воскресенье — +19…+24, в понедельник — +17…+22, предварительно во вторник — +16…+21, нормальная августовская температура», — рассказал эксперт.