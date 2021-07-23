Синоптики рассказали, почему петербуржцам не стоит бояться наводнения

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал жителям города, почему не стоит бояться наводнения. Специалист объяснил, что берега в городе затапливает лишь на короткий срок. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Реки поднимаются, но это не тот процесс, который происходит сейчас в Германии. Там подходит мощное кучевое дождевое облако в циклоне, которые выливает сразу громадное количество осадков», — объяснил специалист.

По словам синоптика, если подобное явление произойдет в Петербурге, то город спасет Нева. Специалист отметил, что серьезное наводнение может застать Санкт-Петербург только в том случае, если приход вод с Балтики совпадет с формированием кучевых облаков. Однако вероятность такого стечения обстоятельств очень мала, передала «Политика сегодня».