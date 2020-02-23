Синоптики рассказали о ветреной и сырой погоде в Москве 23 февраля

В праздничное воскресенье 23 февраля в Москве облачно, местами мокрый снег с дождем. Днем до +4 градусов. Со вчерашнего вечера усилился ветер. Его порывы и сегодня могут достигать 18 метров в секунду.

Как сообщил Гидрометцентр, атмосферное давление 23 февраля составит 733 миллиметра ртутного столба. Из-за этого метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Давление будет низким всю следующую неделю.

В понедельник, 24 февраля, без существенных изменений: днем до +4 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер стихнет. В ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра опустится до минусовой отметки, поэтому утром на дорогах будет скользко. 26 февраля, в среду, воздух в столице прогреется до +7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномально теплую зиму. По его словам, теплый атлантический воздух добрался не только до европейской части России, но и до Якутии и Хабаровского края. Теплые воздушные массы из Атлантики вытеснили холодный сибирский воздух из центральной России, что вызвало серьезную погодную аномалию.