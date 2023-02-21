Экология 21 февраля 2023, 17:46 Синоптики рассказали о потеплении в Ростове-на-Дону Температура в Ростове-на-Дону поднимется до +9 градусов

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Потепление придет в Ростов-на-Дону в субботу, 25 февраля. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

В четверг и пятницу, 23 и 24 февраля, температура в регионе будет держаться на отметке в -3 градуса. Однако в субботу, 25 февраля, начнется потепление. Столбик термометра поднимется до +4 градусов. А в воскресенье — до +9 градусов, написал RT.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд высказался о возможном возврате летнего времени. По его словам, наиболее удобным является переход на единое время без изменений.

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