Синоптики рассказали о потеплении в Пермском крае

В Пермский край придет потепление до +30 градусов. Это произойдет в начале следующей недели. Такой прогноз дал инженер ГИС-центра Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов. Об этом сообщило Ura.ru.

Специалист отметил, что потепление продлится недолго. В середине недели погода вернется к норме.

«В начале следующей недели в регионе кратковременно потеплеет. Это связано с тем, что антициклон над Европейской частью России разрушится, и теплые воздушные массы придут на Урал. 19–20 июля температура может повыситься до +30 градусов. Потепление создаст благоприятные условия для развития гроз», — рассказал специалист.

Шихов предупредил также, что после периода потепления столбики термометров опустятся до 23-26 градусов. Сегодня, 16 июля, на территории края ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. В субботу ожидается потепление и отсутствие облаков, однако в воскресенье дождь вернется. Он пройдет в восточной части края.