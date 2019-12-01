Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день зимы

Синоптики предупредили, что местами гололедица может быть сильная. Не самая комфортная погода будет в течение дня сопровождаться северо-западным ветром скоростью 10 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве 744 миллиметра ртутного столба.

В ближайшие несколько дней погода существенно не изменится. В понедельник, 2 декабря, переменная облачность с прояснением. Снег прекратится, а вот на дорогах будет по-прежнему скользко. Легкий мороз продержится практически всю неделю. Небольшое потепление придет в Москву в четверг, 5 декабря. Столбик термометра поднимется до +2 градусов.

Синоптики поздравляют россиян с наступлением климатической зимы — по прогнозам, до Нового года установится постоянный «минус», а выпавший снег не будет таять. Тем временем, россияне в это воскресенье отправляют в соцсетях друг другу открытки с первым днем зимы.