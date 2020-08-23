Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний

«Что касается 1 сентября, предварительно это будет не по-сентябрьски теплая погода: дневная температура — +20… +25. На момент линейки, 09:00 — 10:00, уже будет не прохладнее — плюс 20 градусов. В основном южный ветер, несколько плотный, четыре-девять метров в секунду, но он теплый», — сообщил Тишковец.

Весь день будет облачная с прояснениями погода без осадков. Дожди могут начаться к вечеру.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и гостей города о похолодании на следующей неделе. По его словам, температура воздуха в столице понизится на несколько градусов, пойдут дожди, но ночи будут теплыми.

До этого момента в Москве сохранится теплая и сухая погода. До 25 августа днем от +24 до +26 градусов, преимущественно без осадков.