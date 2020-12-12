Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 декабря

Суббота порадует москвичей хорошей зимней погодой, однако 12 декабря антициклон постепенно начнет отступать на Южный Урал. На небе появятся облака и немного потеплеет.

«В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице -4…-6, в Подмосковье -3…-8. Ветер юго-восточный, три-восемь метров в секунду», — сообщил сайт «Метеовести» центра погоды «Фобос».

В течение дня атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба. Сегодня постепенно начнет отступать антициклон, который неделю назад принес в столицу солнечную и морозную погоду.

«В субботу в небе над столице появятся облака — предвестники грядущих перемен, но вероятность осадков пока останется невысокой. <…> В воскресенье при облачной погоде с прояснениями местами пройдет слабый снег, в городе ночные морозы ослабеют до -7…-9 градусов, по области ожидается -7…-12 градусов», — передали синоптики.

На следующей неделе В Москве столбик термометра поднимется до -2 градусов и начнется снегопад.