Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе в Татьянин день

Татьянин день в Московском регионе в 2020 году— типичный пример нынешней аномальной зимы. Он будет таким же теплым, пасмурным и сырым, как и большинство дней с начала декабря. Столбик термометра поднимется до +2 градусов, будет моросить дождь с мокрым снегом.

По данным сайта Гидрометцентра России, днем 25 января в Москве и Подмосковье до +2 градусов, облачно, повсеместно пройдут дожди с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметров. Оно будет расти в течение дня.

В ночь на 26 января в регионе похолодает до -1 градуса, однако днем все вернется в прежнее русло: воздух также прогреется до +2 градусов. Небо будет затянуто облаками, однако синоптики не исключают, что в некоторых районах Подмосковья выглянет солнце. Метеообстановка в Москве и Московской области на следующей неделе существенно не изменится.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что январь 2020 года поставил абсолютный температурный рекорд в столице за все время, сколько синоптики следят за погодой. Температура воздуха превысила норму на девять градусов. Такого не было никогда.