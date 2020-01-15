Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь

Крещенская ночь в Москве пройдет без сильных морозов. Воздух остынет максимум до -2 градусов. Днем в воскресенье на улице будет около нуля.

О погоде с 18 на 19 января РИА «Новости» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Крещенская ночь будет со слабым морозцем», — уточнила она.

Если в столице столбики термометров покажут 0…-2 градуса, то в Подмосковье ожидаются заморозки до -5 градусов.

«Дневная температура в городе около нуля градусов», — сказала Позднякова.

В 2007 году в Москве 19 января установилась рекордно теплая погода. На улице, напомнила синоптик, было +6,3 градуса.

Крещение считается одним из главных и наиболее важных православных праздников. В ночь с 18 на 19 января принято окунаться в ледяную воду. Для купания в Подмосковье в 2020 году оборудовали около 200 мест.