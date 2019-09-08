Синоптики рассказали о летней погоде в Москве

Комфортная и теплая погода с температурой до 24 градусов тепла без осадков ожидает гостей и жителей Москвы и столичного региона в воскресенье, 8 сентября.

«Сегодня антициклон скандинавского происхождения обеспечит москвичей и жителей Подмосковья солнечной, сухой и очень комфортной погодой с температурными показателями середины августа», — приводит РИА «Новости» слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

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В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в мегаполисе до +24 градусов, по области плюс до +25 градусов.

Атмосферное давление 8 сентября будет существенно выше нормы — 758 миллиметров ртутного столба. В течение дня оно будет слабо повышаться. Ветер переменных направлений, умеренный. Его скорость будет достигать шести метров в секунду.

В понедельник, 9 сентября, в Москве и Подмосковья также переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до отметки +25 градусов.