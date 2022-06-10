Синоптики рассказали о погоде летом в Челябинске

В этом году лето в Челябинске вряд ли порадует жителей теплом. Такой информацией поделилась заместитель директора Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирина Попова. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

Специалист пояснила, что погода в июне будет в рамках нормы. А вот в июле стоит ждать похолодание. В среднем столбик термометра будет держаться на отметке в 16-17 градусов. При этом прохладная погода будет сопровождаться постоянными дождями. Количество осадков превысит обычные показатели.