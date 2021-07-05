Синоптики рассказали, когда в Сочи закончатся дожди

Вот уже несколько дней погода в Сочи оставляет желать лучшего. Синоптики гидрометцентра «Фобос» рассказали, когда погода в городе нормализуется. Об этом сообщила Lеntа.ru.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что улучшения погоды стоит ожидать ко вторнику. По его словам, плохая погода не может продолжаться вечно.

«Циклоны не бывают бесконечными, дожди ближе к утру 6 июля будут ослабевать, и уже завтрашний день будет солнечным и практически сухим, с довольно высокой температурой. Если сегодня в Сочи всего лишь около 22-23 градусов, то завтра будет около 29», — отметил специалист.