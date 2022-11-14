Экология 14 ноября 2022, 02:30 Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая зима Синоптик Вильфанд: 16 ноября в Москву придут морозы и ляжет снег РИА «Новости»

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Похолодание до -5 градусов днем и рост снежного покрова до 3 сантиметров придут в Москву уже в среду, 16 ноября. Погода будет по-настоящему зимней, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что с начала недели погода начнет отличаться зимним характером. В понедельник снег ляжет на улицы Москвы, но температура будет еще выше нормы на 1,5 градуса. А уже со вторника она придет к норме.

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«В ночь со вторника на среду пройдут заметные осадки, высота снежного покрова увеличится до трех сантиметром. Ночью температура будет опускаться до -8 градусов, а днем — до -5 градусов. И так до конца недели», — рассказал Вильфанд.

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По словам специалиста, со среды на четверг температурный фон в столице будет уже ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале недели в центральную часть России придет метеорологическая зима.