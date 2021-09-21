Синоптики рассказали, когда в Москву придет бабье лето

Пик похолодания в центре Европейской России постепенно сходит на нет, и на смену глубокой осени скоро придет настоящее бабье лето. Об этом сообщили на сайте центра погоды «Фобос».

В Москве в понедельник столбик термометра не дотянулся даже до +7 градусов, но сегодня стало уже теплее. Однако в конце недели в центральную часть Европейской России придет еще один циклон, который принесет за собой дожди. Особенно сильные осадки ожидаются в западных регионах в пятницу. Но вместе с тем он затянет за собой и более теплый воздух. И к выходным температура подойдет к климатической норме.

А начало следующей недели пройдет уже под влиянием антициклона. Облаков на небе станет меньше, дожди маловероятны. Ночи все еще будут холодными, с температурой +2…+7 градусов, зато днем прогнозируется до +11…+16 градусов. А это уже на пару градусов выше нормы. Метеорологи отмечают, что этот период можно считать бабьим летом. И даже в октябре, возможно, будет тепло.

Ранее сообщалось, что 22 сентября в России наступит астрономическая осень.