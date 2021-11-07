Синоптики рассказали, когда в московский регион придет зима

Метеорологическая зима наступит в Москве 15 ноября — на пять суток позже обычного. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник (15 ноября — прим. ред.) осадки будут идти только в твердой фазе — снегопады. Похолодает до 0…−5, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров: в Москве около двух-трех сантиметров, в Подмосковье местами до трех-восьми сантиметров. 15 ноября наступит метеорологическая зима», — пояснил он.

Тишковец отметил, что в этом году зима придет в столицу с опозданием на пять суток по сравнению с обычным. Ранее синоптик отметил, что на следующей неделе среднесуточная температура воздуха в столице впервые окажется ниже нуля. Кроме того, в Москве выпадет снег, а дороги покроются льдом.

Первые заморозки придут во вторник. На Москву обрушатся сильные ливневые осадки — ночью дожди, которые к утру сменятся снегом. Однако сильные морозы ударят в среду — ночью температура опустится до −2…−7 градусов, днем не поднимется выше нуля. Именно этот день станет первым в сезоне, когда среднесуточная температура опустится ниже нуля.