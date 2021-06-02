Синоптики рассказали, когда ожидать потепления в России

Специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что потепление в России начнется уже в эти выходные. На погоде скажется влияние антициклона на Север европейской части России, Центральный район страны и северо-запад и Средний Урал. Об этом сообщило агентство URA.RU.

«С каждым днем столбики термометров поднимаются все выше. В выходные дни в Москве можно рассчитывать на дневные температуры от +21 до +27. Ночные температуры повысятся до 5—10 градусов, к началу следующей недели до 10—15. Так что все возвращается на круги своя», — заметила Елена.

Специалист заявила, что Средний Урал также находится под влиянием антициклона. На тех территориях будет преобладать в основном сухая погода. В выходные стоит ожидать потепления. Температура поднимется до 21—27 градусов.

Метеоролог отметила, что в ближайшее время новых похолоданий ожидать не стоит. При этом специалист заявила, что на юге Центрального района, в Черноземье и Среднем Поволжье погода будет неустойчивой, там могут идти дожди с грозами.

«Фронтальные разделы протянулись от Южного Урала до Черного моря. Там 3 и 4 июня неустойчивая погода, с умеренными температурами, с повышенной вероятностью осадков (Челябинская, Оренбургская области). Но в выходные атмосферные фронты растеряют запасы своей влаги, атмосферное давление начнет расти и температуры, как следствие, будут повышаться до 21—26 градусов», — заявила специалист.