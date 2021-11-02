Синоптики рассказали, когда над Москвой рассеется туман

Москву с вечера окутал густой туман. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, туман рассеется сегодня к 10-11 утра.

«Москвичей ждет облачная с прояснениями погода, без осадков. В первой половине дня сохранятся и туманы. Максимальная температура — +5…+7, по области — до +8 градусов. Ветер юго-восточный, атмосферное давление — 751 миллиметров ртутного столба», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, теплая по меркам ноября погода продержится до конца недели. Уже в ближайшие дни в столицу вторгнется теплый и влажный атлантических воздух. Но погода будет пасмурная, с дождями. В среду столбик термометра поднимется до +7…+8 градусов, в четверг будет около +10 градусов, в конце недели ожидается до +12 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что на этой неделе почти на всей территории России произойдет всплеск тепла. Исключения лишь составит только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. В частности, в субботу температура прогнозируется выше нормы на 6-10 градусов.