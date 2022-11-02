Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать в Петербурге грядущей осенью | 360°

Экология 02 ноября 2022, 23:49 Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать в Петербурге грядущей осенью Синоптики Петербурга посоветовали постепенно переходить за зимнюю одежду

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На данный момент сложно делать точные прогнозы относительно погоды в конце осени в Санкт-Петербурге. Однако стоит допускать вероятность похолодания. Такой информацией поделились синоптики Александр Шувалов и Наталья Мироничева, а также метеоролог Юрий Куткевич. Об этом сообщили «Невские новости».

Если Шувалов заявил, что действительно холодная погода придет только в начале зимы, то Куткевич допустил приход серьезного похолодания в город уже в ноябре. Он отметил, что столбик термометра достигнет отрицательных показателей уже в ближайшую неделю.

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Мироничева же отметила, что делать точные прогнозы сейчас довольно сложно, однако стоит иметь ввиду возможное похолодание.

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«Можно предположить, что зима, как и всегда, будет разнообразной», — заявила синоптик.