Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в декабре

Декабрь в Москве может повторить осенний сценарий: жителей столицы ждет снег и периодическое потепление. В целом последний месяц 2019 года будет теплым.

«Первая декада декабря, скорее всего, окажется под влиянием Атлантики. Иными словами, под влиянием теплых ветров. Холодных затоков с востока мы не ожидаем», — приводит «Российская газета» слова руководителя Ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина. Собеседник подчеркнул, что «минус» станет устойчивым примерно к 20 декабря. В это время может выпасть снег, который уже не будет таять.

Москвичам пообещали оттепель на следующей неделе Подробнее

Следующая неделя начнется в Москве с небольшого мороза. В понедельник, 2 декабря, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от нуля до -5 градусов. Во вторник и среду, 3 и 4 декабря, ночные морозы станут крепче (до —9 градусов) и пойдет снег. Днем в середине недели около —6 градусов.

К концу следующей недели в Москве снова потеплеет до нуля градусов из-за атлантического циклона.