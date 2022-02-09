Синоптики рассказали, какая погода будет в День всех влюбленных в Москве

Температура в Москве будет на шесть-семь градусов больше, чем обычно, в начале следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных. Превышение нормы составит шесть-семь градусов. Воскресный день еще как-то будет похож на зиму погодой, а в понедельник потеплеет на пару градусов», — привело слова ученого РИА «Новости».

Таким образом, температура в начале следующей недели будет держаться примерно в районе 0 градусов.

Также Вильфанд предупредил москвичей, чтобы они были осторожны во время прогулок. Из-за потепления возможна гололедица и соскальзывание мокрого снега с крыш.

Недавно в Подмосковье проверили, как ведутся работы по очищению крыш от снега, там проходит акция «Ледниковый период». Специалисты Госжилинспекции посмотрели, как рабочие справляются с очисткой кровель.