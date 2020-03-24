Синоптики рассказали, чего россиянам ждать от весны

С апреля по сентябрь 2020 года средние температуры воздуха в России будут около или немного выше нормы. Речь идет о европейской части страны, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что на юге Восточной Сибири может быть дефицит осадков, а на европейской части России — их избыток.

В мае в Подмосковье и западных регионах Центрального федерального округа, в Забайкалье, на юге Якутии и Амурской области температура поднимется выше нормы. В июне аналогичный прогноз был сделан для всей страны, с учетом дефицита дождей на западе европейской части России.

В июле превышение температурной нормы ожидается на территории почти всей страны, как и в августе. Вильфанд отметил, что последний месяц лета будет не очень дождливым.

Синоптик сообщил, что сентябрь будет неоднородным в отношении температурных режимов, но предположил, что «бабье лето» все-таки будет. К концу текущей недели он пообещал повышение температуры до 15 градусов.