Синоптики раскрыли, когда весна придет в московский регион

Синоптик уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны в московском регионе составит 2,2 градуса. Прогреваться воздух начнет только апреле.

«Начало будет достаточно прохладным, то есть март по климатическим характеристикам зимний месяц — так и будет, где-то около минус двух градусов. А вот апрель будет достаточно обычным, близким к климату, около плюс шести — плюс 6,5. В мае может быть теплее, чем обычно, — плюс 14», — рассказал Михаил Леус.

Сильных осадков на весенние месяцы синоптик не спрогнозировал. По его словам, обильных снегопадов или проливных дождей, а также засух в московском регионе пока не ждут.

Месячная норма осадков в марте останется 34 миллиметра, в апреле — 44 миллиметра, в мае — 41 миллиметр, что соответствует норме.