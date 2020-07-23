Синоптики раскрыли даты возвращения летней погоды в Москву

В ближайшую пятницу еще будет прохладно и немного дождливо. Температура воздуха не поднимется выше +21 градуса.

«Начиная с выходных температура возвращается в климатическую норму: +20...+25 градусов в субботу, в воскресенье даже +21...+26 градусов», — сказал Тишковец.

По прогнозу, на следующей неделе погода будет по-летнему теплой и комфортной. Столбики термометра поднимутся до показателей +22.+27 градусов, а может, даже и до +28.

Теплом может порадовать август. Дневная температура последнего месяца лета ожидается выше обычной на 1-1,5 градуса.

«Норма для августа по температуре +12 градусов ночью, +21,5 градуса — днем. То есть температурный фон будет варьироваться от +9...+14 градусов в ночные часы и днем +20...+25 градусов», — пояснил синоптик.

Он отметил, что жары в +30 градусов может уже не быть. Но и других сюрпризов летняя погода не принесет.