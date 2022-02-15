Синоптики призвали не ждать раннюю весну в Москве и Подмосковье

Большое количество выпавшего за зиму снега отсрочило приход весенней погоды в Москву и Московскую область. Первые проталины, свидетельствующие о смене времен года, появятся не раньше середины марта. Об этом в беседе с «Интерфаксом» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в этом году количество снега в московском регионе превысило норму в полтора раза. Сугробы охлаждают поступающие теплые воздушные массы, поэтому таяние задержится.

«Есть такое понятие „разрушение снежного покрова“ — это когда 30% и более территории освобождаются от снега, начинаются проталины. Поскольку в этом году снега очень много, до середины марта никаких проталин не будет», — отметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что ждать наступления весны с 1 марта не стоит. Новое время года придет еще не скоро.

Но на этой неделе погода в Москве и Подмосковье окажется не по-зимнему теплой. В четверг и пятницу в регионе ожидаются дождь и мокрый снег, которые уменьшат высоту сугробов. Но таять снежные горы пока не собираются, они только впитают новую влагу. Несмотря на погоду на улице, это далеко не весна.