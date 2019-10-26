Синоптики призвали насладиться последним теплом. Холода идут на Москву

Жители центра России могут последние пару дней насладиться осенним теплом. После этого погода вернется к климатической норме, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «360».

«Фактически до сегодняшнего дня погода — это было удовольствие. С завтрашнего дня природа приходит к своей норме, к своим климатическим значениям и наступает настоящая осень, соответствующая концу октября. Давайте насладимся сегодняшним днем, когда осадков не ожидается, а температура достигнет +14 градусов. Это радость и октябрьский подарок. Но еще более значительный подарок мы получим завтра, когда температура поднимется до +15… +16 градусов», — рассказал метеоролог.

По его словам, приблизительно такие же температурные показатели в этом году фиксировались летом. Иными словами, в конце октября в центральные регионы России пришла почти июльская погода.

«Нужно отметить, что несмотря на тепло будет ветрено и сегодня, и завтра. Прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду. Облачно, сегодня без осадков, завтра местами небольшой дождь», — добавил синоптик.

Уже начиная с понедельника Москва и центр России окажутся во власти мощного циклона. Его центр будет находиться в Западной Сибири, а западная часть окажет влияние на циркуляцию воздуха в центре России. К нам начнут поступать умеренные арктические массы и уже в понедельник, 28 октября и днем, и ночью термометры в Москве и центральной России покажут +6… +8 градусов по шкале Цельсия. Местами ожидается небольшой дождь.

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«Более заметное похолодание пройдет во вторник, когда в Москве будет температура +1… +3, а по области до -2. Совсем нежарко будет и днем — до 5 градусов. При таком резком понижении температуры мы только приблизимся к своей климатической норме — к той погоде, которая должна быть в это время года», — добавил Вильфанд.

В течение недели местами ожидаются небольшие осадки. Они будут выпадать как в виде дождя, так и в виде мокрого снега и просто снега. В среду, 30 октября термометры уже будут показывать похолодание около нулевой отметки, и такая температура воздуха продержится до самого конца следующей недели.