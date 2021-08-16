Синоптики предупредили об ухудшении погоды к концу недели в Кузбассе

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о том, что к концу недели в Кузбасс вернутся дожди. Об этом сообщил «Царьград».

Во вторник, 17 августа, в регионе ожидается до 21-26-ти градусов днем. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 метров, без осадков.

В ночь на среду температура опустится до 8-13 градусов, а днем поднимется до 21-26-ти градусов. Дождей не ожидается.

В четверг температура днем сохранит те же позиции, ночью — 9-14 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди.

В пятницу в регион придут грозы. Ночью температура опустится до 7-12-ти градусов, днем до 14-19. В отдельных районах температура будет достигать +24.