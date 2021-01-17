Синоптики предупредили о «температурных горках» на следующей неделе в Москве и области

Московский регион ждут «температурные горки», но к выходными придет оттепель. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра мы опускаемся на самое дно — самые холодные сутки за последние четыре года. И дальше со вторника холод начнет постепенно отступать, медленно-медленно. <…> Вот такие у нас русские температурные горки: то вверх, то вниз, то вниз, то вверх. Нет постоянства», — передает РИА «Новости» слова синоптика.

По его словам, во вторник в ночь на Крещение будет без осадков, -19…-21 в Москве, по области будет -18…-23. Днем ожидается -13…-15 в Москве и -12… -17 в Подмосковье.

В среду ночью ожидается местами небольшой снег, до -18 в Москве и до -20 в Подмосковье. Днем благодаря антициклону немного распогодится — будет солнечно, без осадков, в Москве потеплеет до -9…-11 и до -8...-13 в Подмосковье.

В четверг в ночь будет переменная облачность, но без осадков. В Москве ожидается -16…-18 градусов, в области будет -15…- 20. Тем не менее днем с четверга процессы будут «меняться кардинально». Ожидается небольшой снег и потеплеет до -8 …-10 в Москве, и до -7…-12 в Московской области.

В пятницу пойдет снег — ночью -2… -7, а днем около нуля. В выходные ночью тоже будет около нуля.

По словам синоптика, сильных снегопадов пока не ожидается. Однако перед потеплением снежный покров прибавится на пару сантиметров.