Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

Последняя неделя осени станет испытанием для метеозависимых жителей России. Дело в том, что в последних числах ноября на территории страны ожидается пониженное атмосферное давление. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Если в середине недели атмосферное давление будет соответствовать среднеклиматическим значениям и достигнет 748 миллиметров ртутного столба, то 29 ноября оно резко снизится и будет равно 732 миллиметрам ртутного столба. Таким образом отклонение от нормы составит 15 единиц. Такую аномалию метеоролог назвала атмосферной впадиной.

Погода тоже будет неустойчивой. Как рассказала Паршина «Российской газете», в центральных областях в начале недели будет холодно. Днем в понедельник в Москве ожидается от -3 градусов до -5 градусов, в Подмосковье — до -7 градусов. А уже днем в среду в столице и области потеплеет. Днем столбик термометра может подняться до нуля градусов, в Подмосковье воздух прогреется до +1 градуса. Дальше погода будет держатся в климатических рамках, 28–29 ноября возможен снег.

На севере европейской части страны будет тепло. Так, в Ненецком округе и Коми температура окажется выше климатической нормы на 6-8 градусов. Мурманской области обещают гололедицу, а Пермскому краю — «сложные гололедные отложения».

Паршина отметила, что тепло придет на север Сибири. Так, на севере Краснодарского края потеплеет на 8-10 градусов. Если в начале недели по ночам будет от -30 до -35 градусов мороза, а днем около — до -25 градусов, то в середине недели столбики термометров поднимутся на десять градусов. Однако жителям Самарской области ждать потепления пока не стоит. Аномальные холода сохранятся там 25 и 26 ноября.