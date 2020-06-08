    08 июня 2020, 19:19

    Синоптики предупредили россиян об аномальной июньской жаре

    Анатолий Минкин

    Превышение температуры воздуха выше нормы ожидается во всех регионах России до конца рабочей недели. Рекордных показателей ждут на юге европейской части страны, где столбики термометра поднимутся до показателя в +42 градуса. Это на семь-девять градусов выше нормальной температуры для первой половины июня. Об этом говорится на сайте Росгидромета.
    Синоптики предупредили россиян об аномальной июньской жаре

    Жителям Северо-Западного федерального округа стоит приготовить вентиляторы и запастись мороженым. В Архангельской области на неделе воздух прогреется до +27.+32 градусов. Для этого региона превышение нормы составляет девять-11 градусов.

    Не отстает по показателям и Вологодская область: +26…+31 днем. В Коми ситуация не настолько критическая максимальная температура днем составит +29 градусов.

    В Приволжском федеральном округе жара придет в Кировскую область и Пермский край, где столбики термометров поднимутся до +25.+31 градуса и до +26.+31 градуса соответственно. Превышение нормы на семь — девять градусов.

    Воздух в Центральном федеральном округе прогреется до +26.+31 градуса, на юге до +35 градусов. Это выше обычных показателей для этого времени года на семь-восемь пунктов.

    Жителям Урала стоит отправиться на пляж. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях дневная температура составит +29.+34 градуса. Это на шесть-девять пунктов выше нормы.

    На Европейской части России лето полностью вступит в свои права на этой неделей. В Волгоградской и Ростовской областях ожидается до +35 градусов, в Астраханской области воздух прогреется до +42 градусов. В отдельные дни на Ставрополье ожидается +39, а в республиках Северного Кавказа до +36. Все показатели превышают норму от четырех до девяти градусов.