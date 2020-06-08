Синоптики предупредили россиян об аномальной июньской жаре

Жителям Северо-Западного федерального округа стоит приготовить вентиляторы и запастись мороженым. В Архангельской области на неделе воздух прогреется до +27.+32 градусов. Для этого региона превышение нормы составляет девять-11 градусов.

Не отстает по показателям и Вологодская область: +26…+31 днем. В Коми ситуация не настолько критическая максимальная температура днем составит +29 градусов.

В Приволжском федеральном округе жара придет в Кировскую область и Пермский край, где столбики термометров поднимутся до +25.+31 градуса и до +26.+31 градуса соответственно. Превышение нормы на семь — девять градусов.

Воздух в Центральном федеральном округе прогреется до +26.+31 градуса, на юге до +35 градусов. Это выше обычных показателей для этого времени года на семь-восемь пунктов.

Жителям Урала стоит отправиться на пляж. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях дневная температура составит +29.+34 градуса. Это на шесть-девять пунктов выше нормы.

На Европейской части России лето полностью вступит в свои права на этой неделей. В Волгоградской и Ростовской областях ожидается до +35 градусов, в Астраханской области воздух прогреется до +42 градусов. В отдельные дни на Ставрополье ожидается +39, а в республиках Северного Кавказа до +36. Все показатели превышают норму от четырех до девяти градусов.