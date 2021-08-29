Синоптики предупредили россиян о снегопаде в первую неделю сентября

Россиянам нужно подготовиться к быстрому приходу осени на предстоящей неделе. Начиная с четверга, 2 сентября, через Центральный регион России пройдет арктический циклон, который принесет с собой дожди и промозглый ветер, а в ряд регионов — даже первый снег. Об этом говорится в сообщении погодного центра «Фобос».

Дневная температура в центральных регионах снизится до показателей +11…+16 градусов, а ночная не поднимется выше +8…+13 градусов. Но это будет только началом вступления осени в свои права: к концу недели температура в Центральной России снизится до +7…+12 днем и до +3…+8 по ночам. Это на пять-семь градусов ниже сентябрьской нормы.

Осеннее похолодание сильнее всего почувствуют жители северо-запада России. В отдельных регионах с 3 по 5 сентября температура упадет до нуля, а вперемешку с дождем пойдет первый снег.

Такая погода ждет жителей Мурманской и Архангельской областей, Карелии, Коми, Вологодской области. Кроме того, снег может пройти на севере Пермского края и Свердловской области, Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областей.

По данным синоптиков, по пути к земле снежинки еще могут растаять, но это не отменяет того, что время для подобных осадков пока еще не пришло.