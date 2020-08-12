Синоптики предупредили россиян о «генеральной репетиции осени». В некоторых регионах ждут снег

Похолодание пришло в европейскую часть России. Погодные изменения метеорологи назвали «генеральной репетицией осени». Тепло останется лишь в южных широтах.

Воздух в центральной части РФ и в Черноземье 12 августа максимум прогреется до +20 градусов.

«В европейской части страны начинается генеральная репетиция осени», — заявили специалисты центра погоды «Фобос».

На севере центральной части, на Кольском полуострове и в Поморье, столбик термометра опустится ниже +15 градусов. На крайнем северо-востоке будет не больше +10 градусов.

Синоптики отметили, что на всей территории Европейской России ожидаются дожди. Они не будут интенсивными. Лишь в отдельных районах Поволжья выпадет более десяти миллиметров за сутки. При этом кое-где может выпасть даже снег.

Хорошая новость состоит в том, что по прогнозам метеорологов похолодание окажется недолгим. Холодный воздух, который попал в регион из-за «арктического вторжения», сам создал почву для скорого потепления.

«Одним из последствий арктического вторжения станет повышение атмосферного давления, что, в свою очередь, приведет к тому, что к концу недели на территорию России распространится гребень антициклона с запада, а циклон, устроивший похолодание, сместится в Зауралье», — заключили специалисты. .

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что потепления можно ждать к 18 августа.