Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Севастополе | 360°

Все новости

Знаменитости

17 сентября 2022, 17:48

«Ленфильм» назвал предполагаемую дату прощания с режиссером Масленниковым

Мир

17 сентября 2022, 17:46

США направили в бюджет Украины транш на 1,5 млрд долларов

Реклама

Спецоперация

17 сентября 2022, 17:30

Стал известен способ убийства заммэра Бердянска и его супруги

Эксклюзив

17 сентября 2022, 17:21

Застрявший под капотом машины котенок два дня катался по Подмосковью

Мир

17 сентября 2022, 17:17

Конфликт Турции и Греции назвали вероятной причиной начала развала НАТО

Подмосковье

17 сентября 2022, 17:13

Аграрии Подмосковья получили от государства почти 4 миллиарда рублей

Спецоперация

17 сентября 2022, 17:03

Пасечник заявил, что Украина не станет расследовать произошедшее в Изюме

Спецоперация

17 сентября 2022, 16:57

Три мирных жителя погибли в Горловке в результате обстрелов ВСУ

Подмосковье

17 сентября 2022, 16:54

Закладной камень храма в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери освятили в Мытищах

Экология

17 сентября 2022, 17:00

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Севастополе

Читать 360tv в

Плохая погода придет в Севастополь. В регион придут дожди и грозы. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на синоптиков городского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Реклама

В воскресенье, 18 сентября, стоит ждать переменную облачность. Кроме того, ждем начнется дождь с грозой. Скорость ветра ночью составит 10-15 метров в секунду, а днем — 15-20 метров в секунду. В ночь на 18 сентября температура воздуха будет варьироваться от 20 до 22 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 26-28 градусов.

Прогноз погоды

Погода

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама