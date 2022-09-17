Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Севастополе | 360°

Экология 17 сентября 2022, 17:00 Поделиться Telegram

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Viber Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Севастополе

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Плохая погода придет в Севастополь. В регион придут дожди и грозы. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на синоптиков городского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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В воскресенье, 18 сентября, стоит ждать переменную облачность. Кроме того, ждем начнется дождь с грозой. Скорость ветра ночью составит 10-15 метров в секунду, а днем — 15-20 метров в секунду. В ночь на 18 сентября температура воздуха будет варьироваться от 20 до 22 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 26-28 градусов.

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