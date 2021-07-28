Синоптики предупредили об ухудшении погоды в ХМАО

Пасмурная погода и дожди наступят в ХМАО. Плохая погода продлится всю неделю. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального гидрометцентра.

«В большинстве районов дождь. Ветер западных направлений, умеренный. Температура ночью +7... +12 градусов, днем до +22 градусов, по северо-западу +11... +16 градусов», — заявили в гидрометцентре.

По словам синоптиков, в Ханты-Мансийске средняя температура составит от +17 до +20 градусов. Небольшие дожди будут в городе на протяжении всех семи дней. В воскресенье же, по прогнозам синоптиков, начнется гроза.

В Сургуте аналогичный прогноз. Гроза и умеренный ветер придут в регион в четверг и пятницу. Средняя температура составит 18-19 градусов тепла. В воскресенье пройдет сильный дождь.

В Нижневартовске дожди и грозы будут идти непрерывно. Средняя температура составит от +17 до +18 градусов.