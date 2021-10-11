Синоптики предупредили об опасной погоде в ХМАО

Синоптики предупредили жителей ХМАО о том, что в регионе начнется туман и гололед. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на специалистов гидрометцентра ХМАО.

«Ночью преимущественно без осадков, днем в западных районах небольшие и умеренные осадки смешанного характера. Ветер юго-западный, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3… -8 градусов, днем 0… +5 градусов», — рассказали эксперты. Они отметили также, что 12 и 13 октября пройдет туман и гололед.