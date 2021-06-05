Синоптики предупредили об аномальном похолодании в некоторых регионах России

В ближайшие дни регионы Урала и Сибири ждет аномальное похолодание. В некоторых местах столбик термометра опустится до -5. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На востоке европейской России, в Башкирии, будут заморозки до -2 градусов, в Челябинской области — аналогичная ситуация, в Томской области — тоже до -2 градусов, на юге Тюменской области — до -5 градусов, в Новосибирской области — до -2 градусов», — передал ТАСС его слова.

Он отметил, что в Западной Сибири и на западе Красноярского края температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов, уточнило Ura.ru. В Омской и Новосибирской областях 5 мая днем будет около 16 градусов тепла максимум, в Красноярском крае — +12…+16 градусов. В Москве в ближайшие дни будет комфортная погода.

Также синоптик обратил внимание, что в Ростовской области и Краснодарском крае температура будет ниже нормы на три-четыре градуса до середины следующей недели. Ранее Вильфанд рассказал, что июнь на Ямале выдастся жарким.