Синоптики предупредили об аномальном холоде в Центральной России в ближайшие дни

На следующей неделе в центральную часть России придет аномальное похолодание. Температура воздуха будет на несколько градусов ниже нормы. Теплеть начнет только к пятнице.

«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на три-четыре градуса в течение ближайших дней», — приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Собеседник подчеркнул, что аномалия связана с связана с приходом воздушных масс с северо-запада. Днем температура воздуха составит от +12 градусов до +17 градусов до пятницы включительно. Вильфанд уверил, что нет никаких признаков, что в ближайшие дни будет по-другому.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что на следующей неделе погода на европейской части России будет отставать от климатической нормы на две-три недели.

17 мая в Москве днем до +16 градусов, облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью до 10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду.