Синоптики предупредили о возможном мокром снеге в Подмосковье

Пока в столице +25 и переменная облачность, в Подмосковье обещают всего +3 и мокрый снег. Такая переменчивая погода ждет жителей региона уже сегодня, 12 мая.

«В Москве нет, а вот на западе и северо-западе, в районе Дмитрова и Волоколамска, вполне. Температура будет +2…+3 градуса. Но снег же не ляжет на землю, он будет в воздухе, но осадки будут в виде мокрого снега», — рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что природа более изменчива, чем капризы самой красивой женщины. При этом синоптик отметил, что в столице будет около +24…+26 градусов. Воздух в течение всего дня будет теплым, но наплывут облака.

«У же к вечеру, после 21:00, резкое изменение циркуляции. Уже более свежие воздушные массы с северо-запада, севера будут определять погоду. Часам к трем-четырем ночи температура понизится на 20 градусов. Именно поэтому прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду и осадки», — отметил Вильфанд.

Начиная с 12 мая температура не будет подниматься выше отметки в 10-12 градусов тепла. Произойдет так называемый обвал холода. Прохладная погода продержится в московском регионе до конца недели.

Ранее ГКУ «Центр организации дорожного движения» предупредил, что в Москве и области 12–13 мая ожидается сильный порывистый ветер. Жителей попросили быть внимательными и осторожными.