Синоптики предупредили о сильном похолодании в Курганской области

Температура воздуха может опуститься до -5 градусов в Курганской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт областного ЦГМС.

«По 24 сентября в большинстве районов Курганской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -5 градусов. 24.09.2021 ночь: 0, +3 градуса, местами заморозки до -5 градусов», — сказано на сайте.

22 сентября скорость ветра может достигнуть 13 метров в секунду. Также днем 24 сентября ожидается потепление: температура воздуха поднимется до +15 градусов.