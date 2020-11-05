Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

В Центральную Россию на следующей неделе придет резкое похолодание. Ночью температура понизится на семь-восемь градусов, а днем— на четыре-шесть. Однако снега пока не ожидается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца недели теплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона. Ночные температуры будут от минус двух до плюс двух, а дневные — четыре-шесть градусов», — передает ТАСС его слова.

Синоптики еще уточнят, как долго продлиться похолодание. Но уже известно, что точно до середины недели.

Что касается погоды в Москве на четверг и пятницу, то днем будет семь-девять градусов тепла. В субботу — 9-11 градусов, в воскресенье — 6-11. А в понедельник и вторник ожидается от двух до семи градусов тепла.

В Москве и Подмосковье до 7 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Ожидаются сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.