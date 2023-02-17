17 февраля 2023, 00:17
Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области
Серьезное похолодание пришло в Свердловскую область. Температура воздуха в ночь на 16 февраля упала до -26 градусов. Об этом сообщил TagilCity.
В ночь на 17 февраля температура на севере и востоке опустится до -23 градусов. В других районах области показатели будут варьироваться в пределах -13...-18 градусов.
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В ночь на 18 февраля на севере региона температура составит -23 градуса. Днем стоит ждать потепления: воздух станет теплее, столбики термометров покажут -5 ...-10 градусов.
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