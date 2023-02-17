Экология 17 февраля 2023, 00:17 Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области

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Серьезное похолодание пришло в Свердловскую область. Температура воздуха в ночь на 16 февраля упала до -26 градусов. Об этом сообщил TagilCity.

В ночь на 17 февраля температура на севере и востоке опустится до -23 градусов. В других районах области показатели будут варьироваться в пределах -13...-18 градусов.

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В ночь на 18 февраля на севере региона температура составит -23 градуса. Днем стоит ждать потепления: воздух станет теплее, столбики термометров покажут -5 ...-10 градусов.

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