Синоптики предупредили о похолодании в Челябинской области

Синоптики сообщили, что в ближайшие три дня в Челябинскую область придет похолодание. Об этом сообщил «Царьград».

В ближайшую пятницу, 6 августа, пройдут кратковременные дожди. Кроме того, ожидаются грозы. Температура снизится до +25…+27 градусов. Однако на юге Челябинской области она поднимется +30 градусов. Также в регионе ожидается шквалистый ветер.

В субботу — переменная облачность без осадков. Температура опустится до +24... +26 градусов днем. В воскресенье станет прохладнее — до +22...+24 градусов.