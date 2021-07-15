Синоптики предупредили о похолодании и сильных дождях в ХМАО

Ханты-Мансийская автономная область столкнется с сильными дождями и порывами ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу гидрометцентра ХМАО.

«В восточных районах сильный дождь. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывами сильный — 15-18 метров в секунду Температура ночью +4, +9 градусов, днем +12, +17 градусов, по северо-западу до +23-х градусов», — заявили в гидрометцентре.

По словам синоптиков Gismeteo и «Яндекс.Погода», средняя температура недели в Ханты-Мансийске составит от +18 до +20 градусов. Ожидается пасмурная погода и дожди.

Сургут не отличится более благоприятными показателями. 16 июля в городе пройдет гроза. Температура не поднимется выше 19 градусов днем, а ночью упадет до 10 градусов.

Нижневартовск столкнется с небольшими дождями и переменной облачностью. Средняя температура также составит 18-19 градусов. Ночью 15 июля ожидается гроза.